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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadiid Ayah 10
Al-Hadiid
10
57:10
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولايك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ١٠
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ١٠
وَمَا
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
أَلَّا
ﲷ
تُنفِقُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
سَبِيلِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
وَلِلَّهِ
ﲼ
مِيرَٰثُ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲿﳀ
لَا
ﳁ
يَسۡتَوِي
ﳂ
مِنكُم
ﳃ
مَّنۡ
ﳄ
أَنفَقَ
ﳅ
مِن
ﳆ
قَبۡلِ
ﳇ
ٱلۡفَتۡحِ
ﳈ
وَقَٰتَلَۚ
ﳉﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
أَعۡظَمُ
ﳌ
دَرَجَةٗ
ﳍ
مِّنَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
أَنفَقُواْ
ﳐ
مِنۢ
ﳑ
بَعۡدُ
ﳒ
وَقَٰتَلُواْۚ
ﳓﳔ
وَكُلّٗا
ﳕ
وَعَدَ
ﳖ
ٱللَّهُ
ﳗ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﳘﳙ
وَٱللَّهُ
ﳚ
بِمَا
ﳛ
تَعۡمَلُونَ
ﳜ
خَبِيرٞ
ﳝ
١٠
ﳞ
Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? - Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi (serta segala isinya). Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan.
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