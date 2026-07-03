Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
002

2. Surah Al-Baqarah

Lembu Betina

Baca dan dengarkan Surah Al-Baqarah dengan terjemahan, tafsir, bacaan audio, makna perkataan demi perkataan, dan transliterasi. Di terjemahkan oleh Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsir
Pelajaran
Renungan