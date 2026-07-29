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Al-Baqarah
88
2:88
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يومنون ٨٨
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًۭا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨٨
وَقَالُواْ
قُلُوبُنَا
غُلۡفُۢۚ
بَل
لَّعَنَهُمُ
ٱللَّهُ
بِكُفۡرِهِمۡ
فَقَلِيلٗا
مَّا
يُؤۡمِنُونَ
٨٨
Dan mereka (kaum Yahudi) berkata pula: "Hati kami tertutup (tidak dapat menerima Islam)". (Sebenarnya hati mereka tidak tertutup) bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka, oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
gemi hartojo
Ikuti
6 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 2:88
Reflecting upon the ayats 88 —96 but particularly 88 is relevant to our world of racism today.
However, instead of rejecting a prophet of Allah we are rejecting fellow humans because they don’t share the same thinking, they may differ in their thinking, their belief, the color of their skin, the country they come from, the language they speak and so on.
This is Kafara at its core.
Reading the Mushaf Al Madina An Nabawiya commentary...
The w...
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ekaterina myachina
Ikuti
10 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 2:87-88
Our Hearts Are Covered
Reading Al-Baqarah (2:87–88) through the Hadith
The ayahs speak about messengers sent one after another with clear signs:
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾
“We certainly gave Mūsā the Book and sent messengers after him in succession…” (2:87)
Yet the response repeated itself:
﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾
“Whenever a messenger ca...
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