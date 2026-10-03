Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
ﲨ
مِيثَٰقَ
ﲩ
بَنِيٓ
ﲪ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲫ
لَا
ﲬ
تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
ﲮ
ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
ﲰ
إِحۡسَانٗا
ﲱ
وَذِي
ﲲ
ٱلۡقُرۡبَىٰ
ﲳ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
ﲴ
وَٱلۡمَسَٰكِينِ
ﲵ
وَقُولُواْ
ﲶ
لِلنَّاسِ
ﲷ
حُسۡنٗا
ﲸ
وَأَقِيمُواْ
ﲹ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
ﲻ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲼ
ثُمَّ
ﲽ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
ﲿ
قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat". Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.