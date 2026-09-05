Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:79
Al-Baqarah
79
2:79
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
ﱗ
لِّلَّذِينَ
ﱘ
يَكۡتُبُونَ
ﱙ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱚ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ﱛ
ثُمَّ
ﱜ
يَقُولُونَ
ﱝ
هَٰذَا
ﱞ
مِنۡ
ﱟ
عِندِ
ﱠ
ٱللَّهِ
ﱡ
لِيَشۡتَرُواْ
ﱢ
بِهِۦ
ﱣ
ثَمَنٗا
ﱤ
قَلِيلٗاۖ
ﱥﱦ
فَوَيۡلٞ
ﱧ
لَّهُم
ﱨ
مِّمَّا
ﱩ
كَتَبَتۡ
ﱪ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱫ
وَوَيۡلٞ
ﱬ
لَّهُم
ﱭ
مِّمَّا
ﱮ
يَكۡسِبُونَ
ﱯ
٧٩
ﱰ
Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: "Ini ialah dari sisi Allah", supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.