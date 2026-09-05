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Al-Baqarah 2:73 فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣

Halaman 11 · Juz 1

فَقُلۡنَا
ٱضۡرِبُوهُ
بِبَعۡضِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
يُحۡيِ
ٱللَّهُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
لَعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٧٣
Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu" (Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya, supaya kamu memahaminya.
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Ibn Kathir (Abridged)

Bringing the murdered Man back to Life

Al-Bukhari said that,

فَادَرَأْتُمْ فِيهَا

(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."

This is also the Tafsir of Mujahid. `Ata' Al-Khurasani and Ad-Dahhak said, "Disputed about this matter." Also, Ibn Jurayj said that,

وَإِذْ قَتَلْتُمْ ن

Bringing the murdered Man back to Life

Al-Bukhari said that,

فَادَرَأْتُمْ فِيهَا

(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."

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