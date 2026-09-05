Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
Nabi Musa menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman: Sebenarnya (lembu yang dikehendaki itu) ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah (sawah bendang), dan tidak pula (digunakan mengangkut air) untuk menyiram tanaman; ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya". Mereka berkata: "Sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar". Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan (perintah Allah) itu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
قال لهم موسى:
إن الله يقول: إنها بقرة غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة، وغير معدة للسقي من الساقية، وخالية من العيوب جميعها، وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها.
قالوا:
الآن جئت بحقيقة وصف البقرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة، وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا شددوا فشدَّد الله عليهم.