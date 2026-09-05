Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:58
Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri); dan (mintalah ampun dengan) berkata: ' Ya Allah ampunilah dosa kami '; supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذۡ قُلۡنَا﴾ لَهُمْ بَعْد خُرُوجهمْ مِنْ التِّيه ﴿ٱدۡخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡیَةَ﴾ بَيْت الْمَقْدِس أَوْ أَرِيحَا ﴿فَكُلُوا۟ مِنۡهَا حَیۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدࣰا﴾ وَاسِعًا لَا حَجْر فِيهِ ﴿وَٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡبَابَ﴾ أَيْ بَابهَا ﴿سُجَّدࣰا﴾ مُنْحَنِينَ ﴿وَقُولُوا۟﴾ مَسْأَلَتنَا ﴿حِطَّةࣱ﴾ أَيْ أَنْ تَحُطّ عَنَّا خَطَايَانَا ﴿نَّغۡفِرۡ﴾ وَفِي قِرَاءَة بِالْيَاءِ وَالتَّاء مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فِيهِمَا ﴿لَكُمۡ خَطَـٰیَـٰكُمۡۚ وَسَنَزِیدُ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٥٨﴾ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا