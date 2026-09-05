Al-Baqarah 2:50 واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
Halaman 8 · Juz 1
وَإِذۡ
فَرَقۡنَا
بِكُمُ
ٱلۡبَحۡرَ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ءَالَ
فِرۡعَوۡنَ
وَأَنتُمۡ
تَنظُرُونَ
٥٠
Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned
Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you
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The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned
Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you
وَإِذْ نَجَّيْنَ…