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Tafsir: Al-Baqarah 2:45
Al-Baqarah
45
2:45
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَٱسۡتَعِينُواْ
ﲠ
بِٱلصَّبۡرِ
ﲡ
وَٱلصَّلَوٰةِۚ
ﲢﲣ
وَإِنَّهَا
ﲤ
لَكَبِيرَةٌ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
عَلَى
ﲧ
ٱلۡخَٰشِعِينَ
ﲨ
٤٥
ﲩ
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk;
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