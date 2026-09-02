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Tafsir: Al-Baqarah 2:43
Al-Baqarah
43
2:43
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣
وَأَقِيمُواْ
ﲋ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲌ
وَءَاتُواْ
ﲍ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲎ
وَٱرۡكَعُواْ
ﲏ
مَعَ
ﲐ
ٱلرَّٰكِعِينَ
ﲑ
٤٣
ﲒ
Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk.
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