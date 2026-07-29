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Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلۡتُ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَكُمۡ
وَلَا
تَكُونُوٓاْ
أَوَّلَ
كَافِرِۭ
بِهِۦۖ
وَلَا
تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا
قَلِيلٗا
وَإِيَّٰيَ
فَٱتَّقُونِ
٤١
Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Maliha Khan
Ikuti
31 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 2:41
"And be mindful of Me." The greatest secret of being closer to Allah and earn peace of heart and certainty lies here. May Allah grant us this mindfulness of Him. Ameen.
7
0
Razia Zahra
Ikuti
4 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 2:2-5, 2:41, 62:5
In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful,
I am currently in a position whereby I cannot do so much note-taking. Usually I have been doing taddabur whilst reading the Qur’an. However, it’s been some time that I have not spent as much time ‘listening’ to the Qur’an. So I decided to listen to the Qur’an and ponder upon it’s meaning.
At the beginning of Surah Al Baqara, two ayats not so far apart from each other struck me particu...
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17
2
tareq abed
Ikuti
8 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 2:41
Meaning dont be the first among the children of Israel to deny it, as the kuffar of quraish denied it before them
1
0
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