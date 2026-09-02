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Al-Baqarah 2:37 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧

Halaman 6 · Juz 1

فَتَلَقَّىٰٓ
ءَادَمُ
مِن
رَّبِّهِۦ
كَلِمَٰتٖ
فَتَابَ
عَلَيۡهِۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
٣٧
Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.
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Ibn Kathir (Abridged)

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـسِرِينَ

(They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and besto

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن
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