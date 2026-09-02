Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:31
Al-Baqarah
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
ﱠ
ءَادَمَ
ﱡ
ٱلۡأَسۡمَآءَ
ﱢ
كُلَّهَا
ﱣ
ثُمَّ
ﱤ
عَرَضَهُمۡ
ﱥ
عَلَى
ﱦ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱧ
فَقَالَ
ﱨ
أَنۢبِـُٔونِي
ﱩ
بِأَسۡمَآءِ
ﱪ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱫ
إِن
ﱬ
كُنتُمۡ
ﱭ
صَٰدِقِينَ
ﱮ
٣١
ﱯ
Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
] خوای گهوره ئادهمی دروست كرد وه ناوی ههموو شتهكانی فێركرد [
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)
] پاشان خوای گهوره پرسیاری له مهلائیكهت كرد دهربارهی ئهو ناوانه و فهرمووی: ئهگهر ڕاست ئهكهن ناوی ئهم شتانهم پێ بڵێن.