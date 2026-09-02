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Tafsir: Al-Baqarah 2:30
Al-Baqarah
30
2:30
واذ قال ربك للملايكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ٣٠
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
رَبُّكَ
ﱃ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱄ
إِنِّي
ﱅ
جَاعِلٞ
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
خَلِيفَةٗۖ
ﱉﱊ
قَالُوٓاْ
ﱋ
أَتَجۡعَلُ
ﱌ
فِيهَا
ﱍ
مَن
ﱎ
يُفۡسِدُ
ﱏ
فِيهَا
ﱐ
وَيَسۡفِكُ
ﱑ
ٱلدِّمَآءَ
ﱒ
وَنَحۡنُ
ﱓ
نُسَبِّحُ
ﱔ
بِحَمۡدِكَ
ﱕ
وَنُقَدِّسُ
ﱖ
لَكَۖ
ﱗﱘ
قَالَ
ﱙ
إِنِّيٓ
ﱚ
أَعۡلَمُ
ﱛ
مَا
ﱜ
لَا
ﱝ
تَعۡلَمُونَ
ﱞ
٣٠
ﱟ
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".
Tafsir
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Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
واذكر -أيها الرسول-
للناس حين قال ربك للملائكة:
إني جاعل في الأرض قومًا يخلف بعضهم بعضًا لعمارتها.
قالت:
يا ربَّنا علِّمْنا وأَرْشِدْنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، مع أنَّ من شأنهم الإفساد في الأرض واراقة الدماء ظلما وعدوانًا ونحن طوع أمرك، ننزِّهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونمجِّدك بكل صفات الكمال والجلال؟
قال الله لهم:
إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلقهم.