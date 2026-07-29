Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
262
2:262
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٢٦٢
ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّۭا وَلَآ أَذًۭى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢
ٱلَّذِينَ
يُنفِقُونَ
أَمۡوَٰلَهُمۡ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
ثُمَّ
لَا
يُتۡبِعُونَ
مَآ
أَنفَقُواْ
مَنّٗا
وَلَآ
أَذٗى
لَّهُمۡ
أَجۡرُهُمۡ
عِندَ
رَبِّهِمۡ
وَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٢٦٢
Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan (ugama) Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit (pemberiannya), dan tidak pula menyinggung atau menyakiti (pihak yang diberi), mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Sarah R
Ikuti
4 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 2:262
This is an ayah that we have heard so often, we don't even listen anymore. We don't pay attention to how incredible it is. One of the best deeds is giving sadaqa.
Sadaqa is from the word صدق - truth, and giving in charity is proof of the truthfulness of a person's sacrifice to the deen.
The rewards for sadaqa are immense. Imagine one seed planted yielding a benefit of 700 or more, depending on whether there is ikhlaas. Something as simple as ...
Lihat lebih dari yang ini
5
0
Maryam Nazar
Ikuti
4 tahun lalu
·
Rujukan
Surah 2 dan Ayat 63:9-10, 47:35, 2:270, 2:261-262, 2:3, 2:254, 19:76, 2:265, 64:16, 2:274
The fruit that a plant bears depends on the seed that we sow.When allah provides us with seeds,we have to nurture and water it in a good fertile soil so that it produces lot and lot of fruits,flowers and seeds.
Throughout our lives Allah is constantly planting seeds of faith in our life and calling us to also plant seeds of faith in the lives of others, on an ongoing basis.
Remember —a farmer who plants good quality seeds,in a highly fertile so...
Lihat lebih dari yang ini
17
1
Terokai Komuniti Refleksi
Ayah sebelumnya
Ayah Seterusnya