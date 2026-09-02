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Tafsir: Al-Baqarah 2:26
Al-Baqarah
26
2:26
۞ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ٢٦
۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦
۞ إِنَّ
ﱨ ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
لَا
ﱫ
يَسۡتَحۡيِۦٓ
ﱬ
أَن
ﱭ
يَضۡرِبَ
ﱮ
مَثَلٗا
ﱯ
مَّا
ﱰ
بَعُوضَةٗ
ﱱ
فَمَا
ﱲ
فَوۡقَهَاۚ
ﱳﱴ
فَأَمَّا
ﱵ
ٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
فَيَعۡلَمُونَ
ﱸ
أَنَّهُ
ﱹ
ٱلۡحَقُّ
ﱺ
مِن
ﱻ
رَّبِّهِمۡۖ
ﱼﱽ
وَأَمَّا
ﱾ
ٱلَّذِينَ
ﱿ
كَفَرُواْ
ﲀ
فَيَقُولُونَ
ﲁ
مَاذَآ
ﲂ
أَرَادَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهَٰذَا
ﲅ
مَثَلٗاۘ
ﲆﲇ
يُضِلُّ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
كَثِيرٗا
ﲊ
وَيَهۡدِي
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
كَثِيرٗاۚ
ﲍﲎ
وَمَا
ﲏ
يُضِلُّ
ﲐ
بِهِۦٓ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱلۡفَٰسِقِينَ
ﲓ
٢٦
ﲔ
Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka; dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata: "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik;
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Al-Sa'di
Аллах не смущается приводить притчи даже о комаре и других мелких созданиях, поскольку они содержат в себе глубокий смысл и разъясняют людям истину. А ведь Всевышний Аллах не стесняется говорить об истине. Этим откровением Аллах словно опроверг слова тех, кто считал бесполезными притчи о ничтожных созданиях и возражал Аллаху. Однако такие притчи не дают оснований для возражения. Напротив, они являются милостью, посредством которой Аллах обучает Своих рабов, и люди обязаны прислушиваться к ним и принимать их с благодарностью. Вот почему правоверные понимают, что если притча ниспослана от Господа, то им надлежит постичь ее смысл и задуматься над ней. Если им удается уяснить ее смысл в деталях, то благодаря этому они приумножают свои знания и веру. Если же им не удается сделать этого, то они довольствуются тем, что верят в ее истинность и правдивость ее смысла. Они остаются убежденными в этом даже тогда, когда часть истины, заключенной в ниспосланной притче, остается сокрытой для них, ведь они твердо знают, что Аллах не приводит притчи ради забавы, а помещает в них великий смысл и безграничную милость. Что же касается неверующих, то они вопрошают: «Что хотел сказать Аллах этой притчей?» Они возмущаются и пребывают в недоумении, отчего их неверие приумножается, подобно тому, как усиливается вера правоверных. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что посредством коранических притч Господь одних людей вводит в заблуждение, а других наставляет на прямой путь. Так правоверные и неверующие воспринимают ниспослание новых откровений. По этому поводу Всевышний сказал: «Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: “Чья вера от этого стала сильнее?” Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:124–125). Для рабов нет большей милости, чем ниспослание коранических аятов, однако именно это оборачивается для одних людей испытанием, разочарованием и заблуждением, приумножая их несчастье, а для других - великой милостью и щедрым даром, приумножающим их благо. Пречист и преславен Аллах, Который установил различия между Своими рабами, Единственный, Кто наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение! Затем Аллах сообщил, что если Он вводит людей в заблуждение, то руководствуется божественной мудростью и поступает справедливо. Он вводит в заблуждение только нечестивцев, которые уклоняются от повиновения Ему и упорно сопротивляются Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Нечестие и неповиновение стали неотъемлемым качеством этих грешников, и они даже не пытались изменить это положение. Они не заслуживали верного руководства, и мудрость Всевышнего Аллаха требовала ввести их в заблуждение. В отличие от них, праведники обрели правую веру и украсили себя праведными деяниями, и поэтому мудрость и милость Всевышнего Аллаха требовали наставить их на прямой путь. Нечестие бывает двух видов. К первому виду относится неповиновение, которое выводит нечестивца из лона религии и веры. Именно такое нечестие упоминается в этом и других похожих аятах. Ко второму же виду относится нечестие, которое не выводит человека из лона веры. Оно упоминается в словах Всевышнего: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (49:6).