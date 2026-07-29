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Al-Baqarah
247
2:247
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ٢٤٧
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًۭا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةًۭ مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةًۭ فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٧
وَقَالَ
لَهُمۡ
نَبِيُّهُمۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَدۡ
بَعَثَ
لَكُمۡ
طَالُوتَ
مَلِكٗاۚ
قَالُوٓاْ
أَنَّىٰ
يَكُونُ
لَهُ
ٱلۡمُلۡكُ
عَلَيۡنَا
وَنَحۡنُ
أَحَقُّ
بِٱلۡمُلۡكِ
مِنۡهُ
وَلَمۡ
يُؤۡتَ
سَعَةٗ
مِّنَ
ٱلۡمَالِۚ
قَالَ
إِنَّ
ٱللَّهَ
ٱصۡطَفَىٰهُ
عَلَيۡكُمۡ
وَزَادَهُۥ
بَسۡطَةٗ
فِي
ٱلۡعِلۡمِ
وَٱلۡجِسۡمِۖ
وَٱللَّهُ
يُؤۡتِي
مُلۡكَهُۥ
مَن
يَشَآءُۚ
وَٱللَّهُ
وَٰسِعٌ
عَلِيمٞ
٢٤٧
Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: "Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab: "Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?" Nabi mereka berkata:" Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan". Dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas (rahmatNya dan pengurniaanNya), lagi meliputi ilmuNya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
ekaterina myachina
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18 minggu lalu
·
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Ayat 2:83, 3:26, 2:4, 3:113-114, 3:164, 2:188, 2:154, 3:75, 3:130, 2:245, 2:129, 2:143, 2:2, 2:216, 2:196, 2:247, 3:181, 3:3-4, 3:169-170, 3:97, 2:190, 3:110
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
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Nadrah
Ikuti
5 tahun lalu
·
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Ayat 2:247
Last night, my friends and I were discussing this verse. When I was to reflect on myself, Allah reminds me to not be ignorant and proud of everything He has bestowed upon me because, without His Blessing, I'm nothing. Moreover, being ignorant and proud are the characteristic of syaitan and do I really want to walk the same path? Can I deal with the same consequences? I must remember that Allah's punishment is far worse than I can imagine. So, wit...
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4
1
Sirotum Daud
Ikuti
12 minggu lalu
·
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Ayat 32:24, 2:246-251
There's this form of unity that can only come from Allah. In a way, we're talking about having patience with those who seek His face, with those who find refuge, certainty in His Words as you do. That's an environment right there, a people ready and waiting for something near,
{ And We made from among them leaders guiding by Our command when they were patient and they were certain of Our signs. } (Qur'an, 32:24)
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