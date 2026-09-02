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Tafsir: Al-Baqarah 2:24
Al-Baqarah
24
2:24
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ٢٤
فَإِن
ﳆ
لَّمۡ
ﳇ
تَفۡعَلُواْ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تَفۡعَلُواْ
ﳊ
فَٱتَّقُواْ
ﳋ
ٱلنَّارَ
ﳌ
ٱلَّتِي
ﳍ
وَقُودُهَا
ﳎ
ٱلنَّاسُ
ﳏ
وَٱلۡحِجَارَةُۖ
ﳐﳑ
أُعِدَّتۡ
ﳒ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
٢٤
ﳔ
Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang-orang kafir.
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил, что Преисподняя уже уготована для неверующих. Этот и другие, похожие аяты подтверждают правдивость воззрений приверженцев Сунны и единой общины. В отличие от мутазилитов, они справедливо считают, что Рай и Ад уже существуют и были сотворены. Из этого откровения также следует, что единобожники не будут вечно пребывать в Аду, даже если они совершали тяжкие грехи, что противоречит воззрениям хариджитов и мутазилитов. Всевышний сказал, что Ад уготован для неверующих, и если бы единобожникам, которые ослушаются Аллаха, было суждено вечно пребывать там, то он не был бы уготован только для неверующих. Из этого аята также следует, что грешники заслуживают наказания только по причине совершенных ими преступлений, которыми являются неверие и всевозможные грехи. После упоминания о наказании неверующих Всевышний Аллах поведал о вознаграждении правоверных, совершающих праведные деяния. Всевышний часто поступает так в Своем писании. Он устрашает рабов наказанием и прельщает их вознаграждением, дабы они всегда испытывали страх и лелеяли добрые надежды. Всевышний сказал: