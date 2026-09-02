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Tafsir: Al-Baqarah 2:22
Al-Baqarah
22
2:22
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ٢٢
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًۭا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًۭا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢
ٱلَّذِي
ﲘ
جَعَلَ
ﲙ
لَكُمُ
ﲚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲛ
فِرَٰشٗا
ﲜ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲝ
بِنَآءٗ
ﲞ
وَأَنزَلَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلسَّمَآءِ
ﲡ
مَآءٗ
ﲢ
فَأَخۡرَجَ
ﲣ
بِهِۦ
ﲤ
مِنَ
ﲥ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﲦ
رِزۡقٗا
ﲧ
لَّكُمۡۖ
ﲨﲩ
فَلَا
ﲪ
تَجۡعَلُواْ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَندَادٗا
ﲭ
وَأَنتُمۡ
ﲮ
تَعۡلَمُونَ
ﲯ
٢٢
ﲰ
Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم استدل على وجوب عبادته وحده, بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم, فخلقكم بعد العدم, وخلق الذين من قبلكم, وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة, فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها, وتنتفعون بالأبنية, والزراعة, والحراثة, والسلوك من محل إلى محل, وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم, وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم, كالشمس, والقمر, والنجوم.
{ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً }
والسماء:
[هو]
كل ما علا فوقك فهو سماء,
ولهذا قال المفسرون:
المراد بالسماء هاهنا: السحاب، فأنزل منه تعالى ماء،
{ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ }
كالحبوب, والثمار, من نخيل, وفواكه,
[وزروع]
وغيرها
{ رِزْقًا لَكُمْ }
به ترتزقون, وتقوتون وتعيشون وتفكهون.
{ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا }
أي: نظراء وأشباها من المخلوقين, فتعبدونهم كما تعبدون الله, وتحبونهم كما تحبون الله, وهم مثلكم, مخلوقون, مرزوقون مدبرون, لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا ينفعونكم ولا يضرون،
{ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
أن الله ليس له شريك, ولا نظير, لا في الخلق, والرزق, والتدبير, ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب, وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده, والنهي عن عبادة ما سواه, وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته, وبطلان عبادة من سواه, وهو
[ذكر]
توحيد الربوبية, المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك, فكذلك فليكن إقراره بأن
[الله]
لا شريك له في العبادة, وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري، وبطلان الشرك.