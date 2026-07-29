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Al-Baqarah
198
2:198
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ١٩٨
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًۭا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍۢ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨
لَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ
أَن
تَبۡتَغُواْ
فَضۡلٗا
مِّن
رَّبِّكُمۡۚ
فَإِذَآ
أَفَضۡتُم
مِّنۡ
عَرَفَٰتٖ
فَٱذۡكُرُواْ
ٱللَّهَ
عِندَ
ٱلۡمَشۡعَرِ
ٱلۡحَرَامِۖ
وَٱذۡكُرُوهُ
كَمَا
هَدَىٰكُمۡ
وَإِن
كُنتُم
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَمِنَ
ٱلضَّآلِّينَ
١٩٨
Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan Haji). Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah (dengan doa,"talbiah" dan tasbih) di tempat Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah), dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Dr Maryam Fayyaz
Ikuti
2 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 22:27-28, 2:198
Bismillah
Mabrook Dhull Hijjah!
As the first ten days of Dhu al-Hijjah approach, my heart fills with anticipation and devotion.
These sacred days are a time for us to draw closer to Allah, to deepen our worship and remember Him abundantly.
I strive to engage in additional prayers, recite the Quran, and make dhikr, reflecting on the verse, 'And remember Allah during [specific] numbered days' (Quran 2:203).
Gratitude overflows as I ponder t...
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14
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Mohannad Hakeem
Ikuti
4 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 2:198
Throwback...
#Arafa
during my Hajj in 2019
Literally an 'out of this world' feeling
Too spiritual to describe,
Too massive to even try to put in words
Felt like a baby in his infant stages, felt connected not only with my deeper self, but also with my purpose, my creation, my creator,
The sacredness of the time, the place, the people, all come together and give you this once-in-a-life-time feeling.
I don't claim to have become more religi...
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