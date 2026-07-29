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Al-Baqarah
179
2:179
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ١٧٩
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌۭ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩
وَلَكُمۡ
فِي
ٱلۡقِصَاصِ
حَيَوٰةٞ
يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ
تَتَّقُونَ
١٧٩
Dan di dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
tareq abed
Ikuti
7 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 2:179
When a person intends to kill unjustly. and he remembers the penalty if charged with murder can be death, he will think twice about killing the person and thus 2 lives will be saved. The victim, and the killer who would have been killed in retaliation. Thus, their is life for us in the law of qisas or retaliation.
Due to excessive ease in criminal law when it comes to murderers, we see an excessive rise in murders and homicides since the time de...
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