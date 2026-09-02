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Tafsir: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.
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Al-Sa'di
Всевышний дал истинную характеристику лицемерам и сообщил, что они приобретают заблуждение за верное руководство и заключают неприбыльную сделку. Они желают исповедовать заблуждение так, как покупатель желает приобрести товар, за который он готов заплатить большие деньги. Это кораническое сравнение является одним из самых лучших и прекрасных сравнений. Аллах сравнил самое большое зло - заблуждение - с товаром, а самое большое добро - верное руководство - с ценой, которую платят за товар. Лицемеры пренебрегают верным руководством и предпочитают ему заблуждение. Вот сделка, которую они заключают, и как же невыгодна их сделка! Вот качества, которыми они обладают, и как же отвратительны их качества! И если человек, который обменивает динар на дирхем, оказывается в убытке, то что можно сказать о том, кто обменивает на дирхем драгоценный камень?!! И что можно сказать о том, кто обменивает верное руководство на заблуждение, отказываясь от собственного счастья и отдавая предпочтение несчастью, пренебрегая прекрасным уделом и устремляясь к жалкому?!! Такая торговля действительно оказывается убыточной, и этот убыток является самым великим и самым страшным. Всевышний сказал: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!» (39:15). Затем Всевышний Аллах еще раз подчеркнул, что лицемеры не следуют прямым путем. Это свидетельствует о том, что они являются заблудшими грешниками, которые совершенно не прислушиваются к верному руководству. Дав лицемерам такую отвратительную характеристику, Всевышний Аллах привел притчу о них.