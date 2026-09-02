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Tafsir: Al-Baqarah 2:16
Al-Baqarah
16
2:16
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳃ
ٱلَّذِينَ
ﳄ
ٱشۡتَرَوُاْ
ﳅ
ٱلضَّلَٰلَةَ
ﳆ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﳇ
فَمَا
ﳈ
رَبِحَت
ﳉ
تِّجَٰرَتُهُمۡ
ﳊ
وَمَا
ﳋ
كَانُواْ
ﳌ
مُهۡتَدِينَ
ﳍ
١٦
ﳎ
Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ ٱشۡتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ﴾ أَيْ اسْتَبْدَلُوهَا بِهِ ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمۡ﴾ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيهَا بَلْ خَسِرُوا لِمَصِيرِهِمْ إلَى النَّار الْمُؤَبَّدَة عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا كَانُوا۟ مُهۡتَدِینَ ١٦﴾ فِيمَا فَعَلُوا