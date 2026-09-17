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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 9
Al-'Ankabuut
9
29:9
والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ٩
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ٩
وَٱلَّذِينَ
ﱦ
ءَامَنُواْ
ﱧ
وَعَمِلُواْ
ﱨ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱩ
لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ
ﱪ
فِي
ﱫ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱬ
٩
ﱭ
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sudah tentu Kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh (dengan mendapat sebaik-baik balasan).
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