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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 7
Al-'Ankabuut
7
29:7
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيياتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ٧
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٧
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
لَنُكَفِّرَنَّ
ﱅ
عَنۡهُمۡ
ﱆ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
ﱇ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ
ﱈ
أَحۡسَنَ
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَعۡمَلُونَ
ﱌ
٧
ﱍ
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh sesungguhnya Kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan Kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan - dengan sebaik-baik balasan.
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