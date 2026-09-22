Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 69
Al-'Ankabuut
69
29:69
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ٦٩
وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩
وَٱلَّذِينَ
ﲐ
جَٰهَدُواْ
ﲑ
فِينَا
ﲒ
لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ
ﲓ
سُبُلَنَاۚ
ﲔﲕ
وَإِنَّ
ﲖ
ٱللَّهَ
ﲗ
لَمَعَ
ﲘ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲙ
٦٩
ﲚ
Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.