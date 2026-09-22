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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 67
Al-'Ankabuut
67
29:67
اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ٦٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًۭا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧
أَوَلَمۡ
ﱬ
يَرَوۡاْ
ﱭ
أَنَّا
ﱮ
جَعَلۡنَا
ﱯ
حَرَمًا
ﱰ
ءَامِنٗا
ﱱ
وَيُتَخَطَّفُ
ﱲ
ٱلنَّاسُ
ﱳ
مِنۡ
ﱴ
حَوۡلِهِمۡۚ
ﱵﱶ
أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ
ﱷ
يُؤۡمِنُونَ
ﱸ
وَبِنِعۡمَةِ
ﱹ
ٱللَّهِ
ﱺ
يَكۡفُرُونَ
ﱻ
٦٧
ﱼ
Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa Kami telah menjadikan (Makkah, negeri mereka) tanah suci yang dihormati, lagi aman; sedang orang-orang ramai yang tinggal (dalam daerah-daerah) di sekeliling mereka sentiasa diculik (untuk ditawan atau dibunuh) ? Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah, dan kufur ingkar akan nikmat-nikmat Allah?
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