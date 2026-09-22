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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 64
Al-'Ankabuut
64
29:64
وما هاذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ٦٤
وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌۭ وَلَعِبٌۭ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٦٤
وَمَا
ﱁ
هَٰذِهِ
ﱂ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﱃ
ٱلدُّنۡيَآ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
لَهۡوٞ
ﱆ
وَلَعِبٞۚ
ﱇﱈ
وَإِنَّ
ﱉ
ٱلدَّارَ
ﱊ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﱋ
لَهِيَ
ﱌ
ٱلۡحَيَوَانُۚ
ﱍﱎ
لَوۡ
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَعۡلَمُونَ
ﱑ
٦٤
ﱒ
Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat).
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