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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 62
Al-'Ankabuut
62
29:62
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ٦٢
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٦٢
ٱللَّهُ
ﲬ
يَبۡسُطُ
ﲭ
ٱلرِّزۡقَ
ﲮ
لِمَن
ﲯ
يَشَآءُ
ﲰ
مِنۡ
ﲱ
عِبَادِهِۦ
ﲲ
وَيَقۡدِرُ
ﲳ
لَهُۥٓۚ
ﲴﲵ
إِنَّ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
بِكُلِّ
ﲸ
شَيۡءٍ
ﲹ
عَلِيمٞ
ﲺ
٦٢
ﲻ
Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan (rezeki itu) baginya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
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