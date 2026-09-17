Al-Sa'di Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 6

Мусульманин обязан бороться с собственными страстями, сатаной и неверующими врагами, но плоды этой священной борьбы будет вкушать в первую очередь он сам. Аллах не нуждается в обитателях миров. Он обременил Своих рабов предписаниями не для того, чтобы они обогатили его, и установил для них запреты не потому, что завидовал им. Из этого коранического откровения следует, что для выполнения предписаний своего Господа мусульманин обязан сражаться. Он должен сражаться с собственными страстями, потому что человеческая душа по своей природе склонна к лености. Он должен бороться с сатаной, потому что сатана удерживает его от совершения благих дел. Он также должен бороться с неверующими, которые мешают ему исповедовать религию надлежащим образом. А для того, чтобы преодолеть эти препятствия, мусульманин должен проявить большое усердие и рвение.