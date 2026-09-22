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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 58
Al-'Ankabuut
58
29:58
والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ٥٨
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًۭا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ٥٨
وَٱلَّذِينَ
ﱶ
ءَامَنُواْ
ﱷ
وَعَمِلُواْ
ﱸ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱹ
لَنُبَوِّئَنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱼ
غُرَفٗا
ﱽ
تَجۡرِي
ﱾ
مِن
ﱿ
تَحۡتِهَا
ﲀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲁ
خَٰلِدِينَ
ﲂ
فِيهَاۚ
ﲃﲄ
نِعۡمَ
ﲅ
أَجۡرُ
ﲆ
ٱلۡعَٰمِلِينَ
ﲇ
٥٨
ﲈ
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh -
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