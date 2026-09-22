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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 56
Al-'Ankabuut
56
29:56
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ٥٦
يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ٥٦
يَٰعِبَادِيَ
ﱤ
ٱلَّذِينَ
ﱥ
ءَامَنُوٓاْ
ﱦ
إِنَّ
ﱧ
أَرۡضِي
ﱨ
وَٰسِعَةٞ
ﱩ
فَإِيَّٰيَ
ﱪ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱫ
٥٦
ﱬ
Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Sesungguhnya bumiKu adalah luas (untuk kamu bebas beribadat); oleh itu, (di mana sahaja kamu dapat berbuat demikian) maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaKu.
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