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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 55
Al-'Ankabuut
55
29:55
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ٥٥
يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يَوۡمَ
ﱖ
يَغۡشَىٰهُمُ
ﱗ
ٱلۡعَذَابُ
ﱘ
مِن
ﱙ
فَوۡقِهِمۡ
ﱚ
وَمِن
ﱛ
تَحۡتِ
ﱜ
أَرۡجُلِهِمۡ
ﱝ
وَيَقُولُ
ﱞ
ذُوقُواْ
ﱟ
مَا
ﱠ
كُنتُمۡ
ﱡ
تَعۡمَلُونَ
ﱢ
٥٥
ﱣ
Pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka; dan (malaikat yang melakukannya) akan berkata kepada mereka: "Rasalah kamu (balasan) apa yang kamu telah kerjakan".
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