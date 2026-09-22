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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 54
Al-'Ankabuut
54
29:54
يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٥٤
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٤
يَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱏ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَإِنَّ
ﱑ
جَهَنَّمَ
ﱒ
لَمُحِيطَةُۢ
ﱓ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱔ
٥٤
ﱕ
Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal sesungguhnya neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir -
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