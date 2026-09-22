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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 50
Al-'Ankabuut
50
29:50
وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ٥٠
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠
وَقَالُواْ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أُنزِلَ
ﲕ
عَلَيۡهِ
ﲖ
ءَايَٰتٞ
ﲗ
مِّن
ﲘ
رَّبِّهِۦۚ
ﲙﲚ
قُلۡ
ﲛ
إِنَّمَا
ﲜ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲝ
عِندَ
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
وَإِنَّمَآ
ﲠ
أَنَا۠
ﲡ
نَذِيرٞ
ﲢ
مُّبِينٌ
ﲣ
٥٠
ﲤ
Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata".
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