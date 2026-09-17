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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 5
Al-'Ankabuut
5
29:5
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥
مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥
مَن
ﲷ
كَانَ
ﲸ
يَرۡجُواْ
ﲹ
لِقَآءَ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
فَإِنَّ
ﲼ
أَجَلَ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
لَأٓتٖۚ
ﲿﳀ
وَهُوَ
ﳁ
ٱلسَّمِيعُ
ﳂ
ٱلۡعَلِيمُ
ﳃ
٥
ﳄ
Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah (untuk menerima balasan), maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba (dengan tidak syak lagi); dan Allah jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
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