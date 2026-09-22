Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 49
Al-'Ankabuut
49
29:49
بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٤٩
بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٩
بَلۡ
ﲃ
هُوَ
ﲄ
ءَايَٰتُۢ
ﲅ
بَيِّنَٰتٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
صُدُورِ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
أُوتُواْ
ﲊ
ٱلۡعِلۡمَۚ
ﲋﲌ
وَمَا
ﲍ
يَجۡحَدُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﲏ
إِلَّا
ﲐ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﲑ
٤٩
ﲒ
(Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi) bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang berilmu; dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan Kami melainkan orang-orang yang zalim.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.