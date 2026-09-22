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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 48
Al-'Ankabuut
48
29:48
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
ﱴ
كُنتَ
ﱵ
تَتۡلُواْ
ﱶ
مِن
ﱷ
قَبۡلِهِۦ
ﱸ
مِن
ﱹ
كِتَٰبٖ
ﱺ
وَلَا
ﱻ
تَخُطُّهُۥ
ﱼ
بِيَمِينِكَۖ
ﱽﱾ
إِذٗا
ﱿ
لَّٱرۡتَابَ
ﲀ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﲁ
٤٨
ﲂ
Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu; (kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis) tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu (tentang kebenaranmu).
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