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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 43
Al-'Ankabuut
43
29:43
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ٤٣
وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ٤٣
وَتِلۡكَ
ﲓ
ٱلۡأَمۡثَٰلُ
ﲔ
نَضۡرِبُهَا
ﲕ
لِلنَّاسِۖ
ﲖﲗ
وَمَا
ﲘ
يَعۡقِلُهَآ
ﲙ
إِلَّا
ﲚ
ٱلۡعَٰلِمُونَ
ﲛ
٤٣
ﲜ
Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.
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