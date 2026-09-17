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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 40
Al-'Ankabuut
40
29:40
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٤٠
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًۭا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠
فَكُلًّا
ﱐ
أَخَذۡنَا
ﱑ
بِذَنۢبِهِۦۖ
ﱒﱓ
فَمِنۡهُم
ﱔ
مَّنۡ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
حَاصِبٗا
ﱘ
وَمِنۡهُم
ﱙ
مَّنۡ
ﱚ
أَخَذَتۡهُ
ﱛ
ٱلصَّيۡحَةُ
ﱜ
وَمِنۡهُم
ﱝ
مَّنۡ
ﱞ
خَسَفۡنَا
ﱟ
بِهِ
ﱠ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱡ
وَمِنۡهُم
ﱢ
مَّنۡ
ﱣ
أَغۡرَقۡنَاۚ
ﱤﱥ
وَمَا
ﱦ
كَانَ
ﱧ
ٱللَّهُ
ﱨ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
كَانُوٓاْ
ﱫ
أَنفُسَهُمۡ
ﱬ
يَظۡلِمُونَ
ﱭ
٤٠
ﱮ
Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu; dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi; dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi; dan ada pula yang Kami tenggelamkan di laut. Dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
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