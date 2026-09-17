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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 35
Al-'Ankabuut
35
29:35
ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون ٣٥
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٣٥
وَلَقَد
ﲋ
تَّرَكۡنَا
ﲌ
مِنۡهَآ
ﲍ
ءَايَةَۢ
ﲎ
بَيِّنَةٗ
ﲏ
لِّقَوۡمٖ
ﲐ
يَعۡقِلُونَ
ﲑ
٣٥
ﲒ
Dan demi sesungguhnya, Kami telah (binasakan bandar itu dan telah) tinggalkan bekas-bekasnya sebagai satu tanda (yang mendatangkan iktibar) bagi orang-orang yang mahu memahaminya.
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