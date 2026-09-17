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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 33
Al-'Ankabuut
33
29:33
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ٣٣
وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣
وَلَمَّآ
ﱥ
أَن
ﱦ
جَآءَتۡ
ﱧ
رُسُلُنَا
ﱨ
لُوطٗا
ﱩ
سِيٓءَ
ﱪ
بِهِمۡ
ﱫ
وَضَاقَ
ﱬ
بِهِمۡ
ﱭ
ذَرۡعٗاۖ
ﱮﱯ
وَقَالُواْ
ﱰ
لَا
ﱱ
تَخَفۡ
ﱲ
وَلَا
ﱳ
تَحۡزَنۡ
ﱴ
إِنَّا
ﱵ
مُنَجُّوكَ
ﱶ
وَأَهۡلَكَ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
ٱمۡرَأَتَكَ
ﱹ
كَانَتۡ
ﱺ
مِنَ
ﱻ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱼ
٣٣
ﱽ
Dan ketika datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut, ia merasa dukacita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya); dan (setelah melihatkan halnya yang demikian), utusan-utusan itu berkata: "Janganlah engkau takut dan janganlah berdukacita, sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu (serta pengikut-pengikutmu) - kecuali isterimu, ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan.
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