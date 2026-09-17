Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 32

بەردبارن كردنى قەومە بەدڕەوشتەكە [ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ] ئەویش فەرمووی: چۆن ئەم دێیە لەناو ئەبەن چونكە لوط پێغەمبەری صلى الله علیه وسلم تیادایە [ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ] وتیان: ئێمە زاناترین بەوەی كە كێی تیایە ئەزانین كەسێكی ئیمانداریشی تیادایە [ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ ] بەدڵنیایى لوط و صلى الله علیه وسلم كەسوكاری واتە: ئەو باوەڕدارانەی كە لەگەڵیدان هەموویان ڕزگار ئەكەین [ إِلَّا امْرَأَتَهُ ] تەنها خێزانەكەی نەبێ [ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) ] ئەو ئەمێنێتەوە لەناو سزادا وە لە سزاكە ڕزگاری نابێ لەبەر ئەوەی كافر بوو، وە لوط صلى الله علیه وسلم میوانى بهاتایا خەڵكى ئاگادار دەكردەوە تا دەستدرێژى بكەنە سەریان.