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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 31
Al-'Ankabuut
31
29:31
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هاذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين ٣١
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ ٣١
وَلَمَّا
ﱁ
جَآءَتۡ
ﱂ
رُسُلُنَآ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
بِٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱅ
قَالُوٓاْ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
مُهۡلِكُوٓاْ
ﱈ
أَهۡلِ
ﱉ
هَٰذِهِ
ﱊ
ٱلۡقَرۡيَةِۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
أَهۡلَهَا
ﱎ
كَانُواْ
ﱏ
ظَٰلِمِينَ
ﱐ
٣١
ﱑ
Dan ketika datang (malaikat) utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang mengembirakan), mereka berkata: "Sebenarnya kami hendak membinasakan penduduk bandar ini), sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim".
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