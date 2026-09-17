Al-Sa'di Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 31

Ранее Всевышний Аллах уже поведал о том, что Лут уверовал в пророка Ибрахима и встал на прямой путь. Мусульманские богословы считают, что он не был потомком Ибрахима, потому что был сыном его брата. Однако это никоим образом не противоречит тому, что Всевышний Аллах даровал пророчество и Писание потомкам Ибрахима. Поведав об этом, Всевышний Аллах лишь подчеркнул превосходство своего возлюбленного, поскольку пророк Лут обратился в истинную веру именно благодаря его проповедям. Несомненно, умение наставить человека на прямой путь делает проповеднику гораздо больше чести, чем обладание праведным потомством. А лучше всего об этом известно Аллаху! Затем Господь сообщил о том, что пророк Лут был отправлен проповедовать среди людей, которые поклонялись идолам, занимались педерастией, грабили путников и совершали отвратительные поступки на сборищах. Лут призвал своих соплеменников покаяться в злодеяниях и разъяснил им, что совершаемые ими грехи отвратительны и чреваты мучительным наказанием. Однако соплеменники не прислушались к его словам и не задумались над его увещеваниями. В ответ на искренние проповеди они сказали: «Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты действительно говоришь правду». В конце концов, святой пророк отчаялся наставить их на прямой путь и понял, что они действительно заслуживают самой лютой кары. Их неверие встревожило его, и тогда он проклял своих соплеменников. Аллах внял мольбе своего посланника и отправил к нему ангелов, которым было поручено уничтожить нечестивцев.