Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 31

[ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ] وە كاتێك مەلائیكەت و نێردراوەكانی ئێمە چوون بۆ لە ناوبردنى قەومى لوط صلى الله علیه وسلم ، لای ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم لایاندا لەسەر شێوەى مرۆڤ وە موژدەی كوڕیان پێدا كە كوڕێكت ئەبێ لە سارە (وەكو لەسورەتى هودو حیجر باسكرا) [ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ] وە بە ئیبراهیمیان صلى الله علیه وسلم وتیان: ئێمە خەڵكی ئەم دێیەی قەومی لوط صلى الله علیه وسلم لەناو ئەبەین [ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) ] بەدڵنیایی خەڵكی ئەم دێیە خەڵكێكی زۆر هاوبەشبڕیاردەرو ستەمكارن .