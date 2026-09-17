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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 3
Al-'Ankabuut
3
29:3
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣
وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣
وَلَقَدۡ
ﲞ
فَتَنَّا
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
مِن
ﲡ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﲢﲣ
فَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
ٱلَّذِينَ
ﲦ
صَدَقُواْ
ﲧ
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲨ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲩ
٣
ﲪ
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.