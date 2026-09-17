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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 29
Al-'Ankabuut
29
29:29
اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ٢٩
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩
أَئِنَّكُمۡ
ﲧ
لَتَأۡتُونَ
ﲨ
ٱلرِّجَالَ
ﲩ
وَتَقۡطَعُونَ
ﲪ
ٱلسَّبِيلَ
ﲫ
وَتَأۡتُونَ
ﲬ
فِي
ﲭ
نَادِيكُمُ
ﲮ
ٱلۡمُنكَرَۖ
ﲯﲰ
فَمَا
ﲱ
كَانَ
ﲲ
جَوَابَ
ﲳ
قَوۡمِهِۦٓ
ﲴ
إِلَّآ
ﲵ
أَن
ﲶ
قَالُواْ
ﲷ
ٱئۡتِنَا
ﲸ
بِعَذَابِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
إِن
ﲻ
كُنتَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲾ
٢٩
ﲿ
"Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? Dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu?" Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek): "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah (yang engkau janjikan itu) jika betul engkau dari orang-orang yang benar".
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