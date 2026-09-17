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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 24
Al-'Ankabuut
24
29:24
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٢٤
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٢٤
فَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
جَوَابَ
ﱃ
قَوۡمِهِۦٓ
ﱄ
إِلَّآ
ﱅ
أَن
ﱆ
قَالُواْ
ﱇ
ٱقۡتُلُوهُ
ﱈ
أَوۡ
ﱉ
حَرِّقُوهُ
ﱊ
فَأَنجَىٰهُ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
مِنَ
ﱍ
ٱلنَّارِۚ
ﱎﱏ
إِنَّ
ﱐ
فِي
ﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
لَأٓيَٰتٖ
ﱓ
لِّقَوۡمٖ
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
٢٤
ﱖ
Kemudian, seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya melainkan dengan kata-kata (tentangan yang keras): "Bunuhlah dia atau bakarlah dia". Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api (yang disediakan oleh kaumnya). Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang (mahu) beriman.
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